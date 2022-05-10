Источник: Рюдигер подписал контракт с "Реалом"

Теги реал мадридчелсиантонио рюдигер

Источник: Рюдигер подписал контракт с "Реалом"

Фото: твиттер Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер подписал контракт с мадридским "Реалом", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, соглашение между королевским клубом и футболистом будет действовать до лета 2026 года. Рюдигер достанется "Реалу" бесплатно, так как его контракт с "Челси" истекает ближайшим летом. Зарплата немца в мадридском клубе составит 9-10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Также он получит большой подписной бонус.

В нныешнем сезоне 29-летний Рюдигер провел за "Челси" 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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