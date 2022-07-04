Источник: Ракицкий вернется в "Шахтер"

Фото: твиттер Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в донецкий "Шахтер", сообщает журналист Виктор Вацко в эфире "Вацко On AIr".

По сведениям источника, стороны близки к подписанию контракта. Ракицкий является свободным агентом, поэтому может достаться "горнякам" бесплатно.

32-летний Ракицкий ранее играл за "Шахтер" и "Зенит". За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять мячей.

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