Источник: Ракицкий вернется в "Шахтер"
Фото: твиттер Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен
Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в донецкий "Шахтер", сообщает журналист Виктор Вацко в эфире "Вацко On AIr".
По сведениям источника, стороны близки к подписанию контракта. Ракицкий является свободным агентом, поэтому может достаться "горнякам" бесплатно.
32-летний Ракицкий ранее играл за "Шахтер" и "Зенит". За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13