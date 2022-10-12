Источник: ПСЖ умышленно организовал кампанию по травле Мбаппе

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Источник: ПСЖ умышленно организовал кампанию по травле Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство "Пари Сен-Жермен" умышленно организовало кампанию по травле нападающего команды Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, французский клуб создавал фейковые аккаунты для критике футболиста из-за слухов о его возможном переходе в "Реал". 

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ и надеется сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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