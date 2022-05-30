Источник: переход Тчуамени в "Реал" неизбежен

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Источник: переход Тчуамени в "Реал" неизбежен

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Опорный полузащитник "Монако" и сборной Франции Орельен Тчуамени максимально близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, этот трансфер является неизбежным. "Монако" собирается положительно ответить на последнее предложение королевского клуба.

Отмечается, что после победы "Реала" в финале Лиги чемпионов переговоры между клубами серьезно продвинулись. Последнее предложение "Мадрида" составило 80 миллионов евро + некоторые бонусы.

Сообщается, что у "Реала" уже есть полная договоренность с самим игроком. ПСЖ пытался сорвать этот трансфер, но сам Тчуамени уже сказал своему окружению, что будет играть на "Сантьяго Бернабеу".

Переговоры по трансферу француза ведет лично президент королевского клуба Флорентино Перес.

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