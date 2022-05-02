Источник: переход Холанда в "Манчестер Сити" практически неизбежен

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, скорее всего, перейдет в "Манчестер Сити", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, переход форварда в английский клуб практически неизбежен. При этом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не хочет расстаться с бразильским нападающим Габриэлом Жезусом, которым интересуется "Арсенал".



В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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