Источник: Мхитарян перейдет в "Интер"

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Источник: Мхитарян перейдет в "Интер"

Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян перейдет в "Интер" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласовал с миланским клубом контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Мхитарян достанется "Интеру" бесплатно, так как его контракт с римским клубом истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 44 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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