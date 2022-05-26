Источник: Мхитарян перейдет в "Интер"
Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен
Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян перейдет в "Интер" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист согласовал с миланским клубом контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Мхитарян достанется "Интеру" бесплатно, так как его контракт с римским клубом истекает ближайшим летом.
В нынешнем сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 44 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17