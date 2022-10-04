Источник: Месси вернется в "Барселону"

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Источник: Месси вернется в "Барселону"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в "Барселону" летом 2023 года, сообщает журналист Вероника Брунати в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб подпишет футболиста на правах свободного агента, так как через год у него завершится контракт с парижанами.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 12 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

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