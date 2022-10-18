Источник: Мбаппе соврал о желании остаться в ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб, несмотря на собственные утверждения об обратном, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, футболист сказал, что не хочет уходить, так как его попросило об этом руководство клуба. При этом форвард не просил ПСЖ продать его в зимнее трансферное окно. Таким образом, француз точно останется в команде до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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