Источник: Мане принял решение уйти из "Ливерпуля"

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Источник: Мане принял решение уйти из "Ливерпуля"

Фото: твиттер Мане\Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане принял решение сменить клубную прописку в летнее трансферное окно после поражения от мадридского "Реала" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, форвард готов к новому вызову после "особенных" лет в составе "красных".

По информации источника, в клубе эту информацию подтверждают.

Отмечается, что мюнхенская "Бавария" - главный претендент на трансфер сенегальского футболиста, но вопрос о его будущем все еще открыт.

В прошедшем сезоне Мане сыграл в 34 матча в рамках АПЛ, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

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