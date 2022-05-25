Источник: "Бавария" купила таланта "Аякса" за 25 миллионов евро

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Источник: "Бавария" купила таланта "Аякса" за 25 миллионов евро

Фото: твиттер Райана Гравенберха/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" согласовала трансфер полузащитника амстердамского "Аякса" Райана Гравенберха, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Хавбек подпишет с мюнхенцами контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Гравенберх провел за "Аякс" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: "Бавария" подписала защитника "Аякса". | https://dailysports.net
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