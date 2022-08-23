"Истанбул Башахшехир" подписал бывшего форварда "Челси"

Фото: сайт "Истанбул Башахшехир"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Истанбул Башахшехир" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Астон Виллы" и сборной Буркина-Фасо Бертрана Траоре.

Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

26-летний Траоре выступал за "Астон Виллу" с 2020 года. Всего он провел за клуб 48 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Челси", "Витесс", "Аякс" и "Лион". За сборную Буркина-Фасо сыграл 66 матчей и забил 13 мячей.

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