Испанский клуб ярко анонсировал назначение Гаттузо

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Испанский клуб ярко анонсировал назначение Гаттузо

Фото: твиттер Валенсии/Автор неизвестен

Итальянский наставник Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет главным тренером "Валенсии".

В испанском клубе уже анонсировали назначение 44-летнего итальянца, опубликовав его фото со спины на фоне домашнего стадиона.

Ранее в СМИ писали, что Гаттузо подпишет 2-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.

До переезда в Испанию тренер работал в "Наполи", "Милане", "Пизе" и других командах. 

В минувшем сезоне Ла Лиги "Валенсия" заняла 9-е место.

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