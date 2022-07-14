Испанская Ла Лига изменит своё название

Испанская Ла Лига с сезона-2023/24 получит новое название.

Это связано с уходом Banco Santander с поста главного спонсора турнира.

Ожидается, что новое название станет известно в августе этого года. Соглашение будет подписано на 5 лет, сообщает Marca.

Как известно, за последние пять лет Ла Лига увеличила доходы от спонсоров на 300%.

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