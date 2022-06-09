Испания выиграла у Швейцарии в матче Лиги наций

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Испании на выезде обыграла сборную Швейцарии со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Пабло Сарабия.

Испания, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Швейцария с 0 очков занимает последнее, четвертое место.

Швейцария – Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Сарабия, 13 - 0:1

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи (Фрай, 79), Джемерт, Родригес (Соу, 89), Джака, Фройлер, Эбишер (Окафор, 64), Шакири (Сеферович, 80), Цубер (Штеффен, 63), Эмболо.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Льоренте (Солер, 80), Гави (Коке, 73), Сарабия (Ольмо, 62), Мората (Асенсио, 73), Ферран Торрес.

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