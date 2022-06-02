Испания упустила победу над Португалией в матче Лиги наций
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Альваро Мората, но в концовке встречи равновесие восстановил Рикарду Орта.
Испания – Португалия - 1:1 (1:0)
Голы: Мората, 25 - 1:0, Рикарду Орта, 82 - 1:1
Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер (Коке, 63), Гави (Льоренте, 81), Сарабия, Мората (де Томас, 70), Ферран Торрес (Ольмо, 63).
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Геррейру, Моутинью (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш (Матеуш Нунеш, 81), Бернарду Силва, Отавио (Роналду, 62), Андре Силва (Гедеш, 62), Рафаэл Леау (Рикарду Орта, 72).
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