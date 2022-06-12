Испания победила Чехию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Испании обыграла сборную Чехии со счетом 2:0.

Победу испанцам принесли голы Карлоса Солера и Пабло Сарабии.

Испания, набрав 8 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 2 Лига А. Чехия с 4 очками осталась на третьей позиции.

Испания – Чехия - 2:0 (1:0)

Голы: Солер, 24 - 1:0, Сарабия, 75 - 2:0

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Мартинес, Эрик Гарсия, Алонсо (Альба, 78), Коке (Бускетс, 79), Родри, Солер (Гави, 59), Ольмо, Мората (Ферран Торрес, 59), Асенсио (Сарабия, 72).

Чехия: Мандоус, Цоуфал, Брабец, Емелка, Зима, Зелены (Калвах, 79), Соучек, Садилек (Крал, 30), Пешек (Тецл, 79), Черны (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 59).

Не пропустите: Холанд принес Норвегии победу над Швецией. | https://dailysports.net