Испания победила Чехию в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Испании обыграла сборную Чехии со счетом 2:0.
Победу испанцам принесли голы Карлоса Солера и Пабло Сарабии.
Испания, набрав 8 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 2 Лига А. Чехия с 4 очками осталась на третьей позиции.
Испания – Чехия - 2:0 (1:0)
Голы: Солер, 24 - 1:0, Сарабия, 75 - 2:0
Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Мартинес, Эрик Гарсия, Алонсо (Альба, 78), Коке (Бускетс, 79), Родри, Солер (Гави, 59), Ольмо, Мората (Ферран Торрес, 59), Асенсио (Сарабия, 72).
Чехия: Мандоус, Цоуфал, Брабец, Емелка, Зима, Зелены (Калвах, 79), Соучек, Садилек (Крал, 30), Пешек (Тецл, 79), Черны (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 59).
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|4
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|4
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|М
|О
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|2
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|Молдова
|6
|9
|4
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|6
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|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
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|3
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|М
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|6
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|10
|3
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|6
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