Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций
Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Испании на выезде обыграла сборную Португалии со счетом 1:0.
Единственный гол забил Альваро Мората.
Испания, набрав 11 очков, заняла первое место в группе 2 и вышла в полуфинал Лиги наций. Португалия с 10 очками финишировала на втором месте.
Португалия – Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Мората, 88 - 0:1
Португалия: Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Мендеш, Карвалью (Леау, 78), Фернандеш, Бернарду Силва (Мариу, 73), Невеш (Феликс, 89), Роналду, Жота (Витинья, 79).
Испания: Симон, Карвахаль, Пау Торрес, Гильямон (Бускетс, 46), Гайя, Коке (Гави, 60), Родри, Солер (Педри, 60), Сарабия (Пино, 61), Мората, Ферран Торрес (Уильямс, 73).
Не пропустите: Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Определились полуфиналисты Лиги наций
-
Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября
-
Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций
-
Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций
-
Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче
-
Украина U21 - Словакия U21 - 3:0 (видеообзор)
-
"Ньюкасл" хочет купить лидера "Лестера" в январе
-
Экс-звезда "Челси" завершил карьеру в 35 лет
-
Сборная Англии может остаться без главного тренера после ЧМ-2022
-
Экс-хавбек "Манчестер Сити" завершил карьеру в 32 года
-
Де Хеа может перейти в "Ювентус"
-
Месси назвал условие для возвращения в "Барселону"
-
Украина вышла в финальную стадию молодежного Евро-2023
-
"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Шоу высказался о шквале критики в адрес Магуйара
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для основного защитника
-
Солари вернется в "Реал"
-
Стали известны цели "Барселоны" на нынешний сезон
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4