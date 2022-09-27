Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Испании на выезде обыграла сборную Португалии со счетом 1:0.

Единственный гол забил Альваро Мората.

Испания, набрав 11 очков, заняла первое место в группе 2 и вышла в полуфинал Лиги наций. Португалия с 10 очками финишировала на втором месте.

Португалия – Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Мората, 88 - 0:1

Португалия: Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Мендеш, Карвалью (Леау, 78), Фернандеш, Бернарду Силва (Мариу, 73), Невеш (Феликс, 89), Роналду, Жота (Витинья, 79).

Испания: Симон, Карвахаль, Пау Торрес, Гильямон (Бускетс, 46), Гайя, Коке (Гави, 60), Родри, Солер (Педри, 60), Сарабия (Пино, 61), Мората, Ферран Торрес (Уильямс, 73).

Не пропустите: Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций. | https://dailysports.net