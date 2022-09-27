Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций

Теги испанияпортугалия

Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Испании на выезде обыграла сборную Португалии со счетом 1:0.

Единственный гол забил Альваро Мората.

Испания, набрав 11 очков, заняла первое место в группе 2 и вышла в полуфинал Лиги наций. Португалия с 10 очками финишировала на втором месте.

Португалия – Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Мората, 88 - 0:1

Португалия: Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Мендеш, Карвалью (Леау, 78), Фернандеш, Бернарду Силва (Мариу, 73), Невеш (Феликс, 89), Роналду, Жота (Витинья, 79).

Испания: Симон, Карвахаль, Пау Торрес, Гильямон (Бускетс, 46), Гайя, Коке (Гави, 60), Родри, Солер (Педри, 60), Сарабия (Пино, 61), Мората, Ферран Торрес (Уильямс, 73).

Не пропустите: Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 сентября

Главные новости дня: 27 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов