Испания неожиданно проиграла Швейцарии в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Швейцарии на выезде обыграла сборную Испании со счетом 2:1.
Победу швейцарцам принесли гол Мануэля Аканджи и автогол Эрика Гарсии. У испанцев отличился Жорди Альба.
Швейцария, набрав шесть очков, вышла на третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Испания с 8 очками опустилась на вторую позицию.
Испания – Швейцария - 1:2 (0:1)
Голы: Аканджи, 21 - 0:1, Альба, 55 - 1:1, Гарсия, 58 (автогол) - 1:2
Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта (Солер, 87), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Педри (Льоренте, 70), Гави, Сарабия (Уильямс, 63), Асенсио (Иглесиас, 63), Ферран Торрес (Пино, 63).
Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Штеффен, 46), Шакири (Ндойе, 68), Джака, Фройлер, Соу (Закария, 68), Варгас (Эбишер, 79), Эмболо (Сеферович, 87).
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|6
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