Испания на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с Чехией

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Испания на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с Чехией

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборные Чехии и Испании сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Якуб Пешек, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Гави. В середине второго тайма чехов вперед вывел Ян Кухта, но на 90-й минуте испанцев от поражения спас Иньиго Мартинес.

Чехия, набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Испания с 2 очками находится на третьей позиции.

Чехия – Испания - 2:2 (1:1)
Голы: Пешек, 4 - 1:0, Гави, 45 - 1:1, Кухта, 66 - 2:1, Мартинес, 90 - 2:2

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Брабец, Матею, Зима, Зелены (Янкто, 24; Гавел, 46), Соучек, Садилек, Лингр (Черны, 59), Пешек (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 78).

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Мартинес, Эрик Гарсия, Алонсо, Коке (Льоренте, 72), Родри (Бускетс, 61), Гави, Сарабия (Ферран Торрес, 46), Ольмо (Асенсио, 61), де Томас (Мората, 61).

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