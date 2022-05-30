Иско попрощался с "Реалом"

Фото: твиттер Иско\Автор неизвестен

Полузащитник Иско Аларкон попрощался с мадридским "Реалом", из которого уйдет этим летом после того, как завершится его контракт.

"Когда я был в "Малаге", я знал, что должен уйти.

Я договорился с другой командой. Но "Реал Мадрид" постучался в мою дверь, и "Мадриду" нельзя говорить нет, хотя всегда есть исключения (отсылка к Мбаппе - прим.).

Я помню, как говорил своим друзьям, что "Мадрид" не выигрывал Лигу Чемпионов много лет, и у меня такое чувство, это ожидание скоро закончится, и мы выиграли LA DÉCIMA, а все, что было после, уже история.

9 лет спустя мое время в клубе, которое позволило мне осуществить все мечты, которые у меня были, когда я был маленьким, подходит к концу.

Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков, работников Вальдебебас и "Сантьяго Бернабеу" за всю работу, любовь и поддержку, в которых нуждаются все игроки и в которых я никогда не испытывал недостатка.

Я также хочу поблагодарить болельщиков, которые невероятно поддерживали меня с первого дня и которые сопровождают эту команду в каждом уголке мира!

Кстати, вчера говорил другу, что не понимаю, зачем они устраивают вечеринку на Cibeles, если 15-й титул уже на подходе хахахаха

Hala Madrid навсегда!" - написал испанец в своей соцсети.

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