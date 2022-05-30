Иско попрощался с "Реалом"

Теги искореал мадрид

Иско попрощался с "Реалом"

Фото: твиттер Иско\Автор неизвестен

Полузащитник Иско Аларкон попрощался с мадридским "Реалом", из которого уйдет этим летом после того, как завершится его контракт.

"Когда я был в "Малаге", я знал, что должен уйти.

Я договорился с другой командой. Но "Реал Мадрид" постучался в мою дверь, и "Мадриду" нельзя говорить нет, хотя всегда есть исключения (отсылка к Мбаппе - прим.).

Я помню, как говорил своим друзьям, что "Мадрид" не выигрывал Лигу Чемпионов много лет, и у меня такое чувство, это ожидание скоро закончится, и мы выиграли LA DÉCIMA, а все, что было после, уже история.

9 лет спустя мое время в клубе, которое позволило мне осуществить все мечты, которые у меня были, когда я был маленьким, подходит к концу.

Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков, работников Вальдебебас и "Сантьяго Бернабеу" за всю работу, любовь и поддержку, в которых нуждаются все игроки и в которых я никогда не испытывал недостатка.

Я также хочу поблагодарить болельщиков, которые невероятно поддерживали меня с первого дня и которые сопровождают эту команду в каждом уголке мира!

Кстати, вчера говорил другу, что не понимаю, зачем они устраивают вечеринку на Cibeles, если 15-й титул уже на подходе хахахаха

Hala Madrid навсегда!" - написал испанец в своей соцсети.

Также не пропустите: У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто

У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов