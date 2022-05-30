Иско попрощался с "Реалом"
Фото: твиттер Иско\Автор неизвестен
Полузащитник Иско Аларкон попрощался с мадридским "Реалом", из которого уйдет этим летом после того, как завершится его контракт.
"Когда я был в "Малаге", я знал, что должен уйти.
Я договорился с другой командой. Но "Реал Мадрид" постучался в мою дверь, и "Мадриду" нельзя говорить нет, хотя всегда есть исключения (отсылка к Мбаппе - прим.).
Я помню, как говорил своим друзьям, что "Мадрид" не выигрывал Лигу Чемпионов много лет, и у меня такое чувство, это ожидание скоро закончится, и мы выиграли LA DÉCIMA, а все, что было после, уже история.
9 лет спустя мое время в клубе, которое позволило мне осуществить все мечты, которые у меня были, когда я был маленьким, подходит к концу.
Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков, работников Вальдебебас и "Сантьяго Бернабеу" за всю работу, любовь и поддержку, в которых нуждаются все игроки и в которых я никогда не испытывал недостатка.
Я также хочу поблагодарить болельщиков, которые невероятно поддерживали меня с первого дня и которые сопровождают эту команду в каждом уголке мира!
Кстати, вчера говорил другу, что не понимаю, зачем они устраивают вечеринку на Cibeles, если 15-й титул уже на подходе хахахаха
Hala Madrid навсегда!" - написал испанец в своей соцсети.
Также не пропустите: У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто. | https://dailysports.net
главное
Лента новостей
-
Владелец "Монцы" Берлускони прокомментировал первый в истории выход клуба в Серию А
-
Иско попрощался с "Реалом"
-
У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто
-
Владелец "Наполи" высказался о будущем Кулибали
-
Куртуа уже полгода играет с травмой
-
Источник: В "Спартаке" поменяется управление и снизится финансирование. Федун и Зарема больше не будут руководить клубом
-
Флорентино Перес прокомментировал победу в Лиге чемпионов
-
Источник: Ваноли уходит из "Спартака"
-
Азар серьезно настроен по отношению к следующему сезону
-
Знаменитый арбитр прокомментировал отмененный гол Бензема в финале Лиги чемпионов
-
Неймар обозначил свои цели на следующий сезон
-
Главные новости дня: 29 мая
-
Федун высказался о будущем Ваноли в "Спартаке"
-
Бакаев высказался об уходе из "Спартака"
-
Мане согласовал контракт с "Баварией"
-
Самый титулованный клуб чемпионата Франции вылетел из Лиги 1
-
"Реал" предложит Винисиусу длительный контракт: названы сроки
-
Алексис Санчес может перейти в турецкий топ-клуб
-
Ширер назвал виновного в поражении "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
-
Нкунку назвал свой любимый клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14