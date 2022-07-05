Иско отказал "Роме" Моуринью

Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен

Испанский полузащитник Иско отказался перейти в "Рому", сообщает AS.

По сведениям источника, футболиста уговаривал лично главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью, но убедить его не удалось. Хавбек хочет либо остаться в Испании, либо перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов.

30-летний Иско последние девять лет выступал за мадридский "Реал", но 1 июля покинул клуб по истечению срока контракта. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.

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