Иско отказал итальянским грандам

Фото: твиттер Экрема Конура/Автор неизвестен

Пока еще полузащитник "Реала" Иско находится в поисках нового клуба. На днях опытный футболист отказал итальянским "Роме" и "Милану", так как в его планах остаться в Испании, сообщает As.

Контракт 30-летнего хавбека с мадридским клубом истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

Что касается испанского первенства, то в услугах Иско там заинтересованы "Бетис" и "Севилья".

30-летний Иско играл за "Реал" с 2013 года. Всего он принял участие в 353 матчах, забил 53 мяча и отдал 56 голевых передач.

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