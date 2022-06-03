Иско отказал итальянским грандам
Фото: твиттер Экрема Конура/Автор неизвестен
Пока еще полузащитник "Реала" Иско находится в поисках нового клуба. На днях опытный футболист отказал итальянским "Роме" и "Милану", так как в его планах остаться в Испании, сообщает As.
Контракт 30-летнего хавбека с мадридским клубом истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.
Что касается испанского первенства, то в услугах Иско там заинтересованы "Бетис" и "Севилья".
30-летний Иско играл за "Реал" с 2013 года. Всего он принял участие в 353 матчах, забил 53 мяча и отдал 56 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14