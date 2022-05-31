Иско может перейти в "Рому" Моуринью
Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перейти в римскую "Рому", сообщает RomaPress.
По сведениям источника, представители футболиста предложили его услуги итальянскому клубу. Хавбек может достаться римлянам бесплатно, так как его контракт с королевским клубом истекает ближайшим летом. В составе "Ромы" Иско может заменить Генриха Мхитаряна, который близок к переходу в "Интер".
В нынешнем сезоне 30-летний Иско провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах и забил два гола.
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