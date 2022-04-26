Иско может перейти в "Бетис"

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Иско может перейти в "Бетис"

Фото: твиттер Иско\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Иско Аларкон может продолжить карьеру в "Бетисе", сообщает издание AS.

По информации источника, стороны близки к договоренности о двухлетнем контракте, а оклад испанского хавбека составит 10 миллионов евро в год до уплаты налогов, то есть чистыми Иско будет зарабатывать около 5 миллионов.

Отмечается, что этот переход станет возможным в случае выхода "Бетиса" в Лигу чемпионов либо после крупной продажи. Наставник "бланкивердес" Мануэль Пеллегрини играет важную роль в этой сделке.

В подписании Иско также заинтересована "Севилья" и лично их главный тренер Хулен Лопетеги.

Напомним, что контракт испанца с "Реалом" подходит к концу 30 июня этого года.

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