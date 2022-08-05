Иско и Марсело не могут найти новые клубы: названа причина

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Иско и Марсело не могут найти новые клубы: названа причина

Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен

Бывшие футболисты "Реала" - защитник Марсело и полузащитник Иско не могут найти новые клубы, сообщает AS.

По сведениям источника, оба футболиста ищут клубы, которые в предстоящем сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Проблемой является тот факт, что среди подобных клубов нет интересов к данным игрокам.

30-летний Иско мог перейти в "Севилью", но трансфер не состоялся. При этом он отклонил предложение "Ромы", которая не сыграет в Лиге чемпионов.

Что касается 34-летнего Марсело, то он отказал "Вальядолиду" и клубу из Катара.

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