Иско близок к переходу в "Рому" Моуринью

Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен

Испанский полузащитник Иско близок к переходу в "Рому", сообщает AS.

По сведениям источника, в ближайшие дни контракт футболиста с итальянским клубом может быть согласован. Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется клубу бесплатно.

30-летний Иско последние девять лет выступал за мадридский "Реал", но 1 июля покинул клуб по истечению срока контракта.

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