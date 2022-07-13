Иско близок к переходу в один из лучших клубов Ла Лиги

Фото: твиттер Иско/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Испании Иско близок к переходу в "Севилью", сообщает журналист Маттер Моретто в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны практически договорились о заключении контракта. Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется севильцам бесплатно.

30-летний Иско последние девять лет выступал за мадридский "Реал", но 1 июля покинул клуб по истечению срока контракта.

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