"Интернасьонал" может выкупить защитника "Шахтера"

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"Интернасьонал" может выкупить защитника "Шахтера"

Фото: твиттер Витао/Автор неизвестен

"Интернасьонал" намерен выкупить трансфер бразильского центрального защитника донецкого "Шахтера" Витао, сообщает Portal do Colorado.

По сведениям источника, бразильский клуб доволен тем, как футболист выступает на правах аренды. "Шахтер" оценивает игрока в три миллиона долларов.

В нынешнем сезоне 22-летний Витао провел за "Интернасьонал" четыре матча и забил один гол.

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