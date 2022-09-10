"Интер" вырвал победу над "Торино"

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Марцело Брозович.

"Интер", набрав 12 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 10 очками остался на седьмой позиции.

"Интер" – "Торино" - 1:0 (0:0)

Гол: Брозович, 89 - 1:0

"Интер": Ханданович, Думфрис (Бастони, 68), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Белланова, 77), Дармиан (Гозенс, 85), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 77), Барелла, Джеко (Корреа, 68), Мартинес.

"Торино": Милинкович-Савич, Лазаро (Синго, 90), Родригес (Зима, 76), Джиджи, Буонджорно, Войвода, Линетти (Илкхан, 69), Влашич, Лукич, Санабрия (Пеллегри, 90), Сек (Радонич, 69).

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