"Интер" выбирает между защитниками "Боруссии" и "Лацио"

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"Интер" выбирает между защитниками "Боруссии" и "Лацио"

Фото: сайт "Лацио"/Автор неизвестен

"Интер" после ухода Андреа Раноккии в "Монцу" намерен подписать защитника.

Миланский клуб нацелился на футболиста дортмундской "Боруссии" Мануэля Аканджи, который в июне 2023 года может стать свободным агентом, а также на игрока "Лацио" Франческо Ачерби.

Интересно, что 34-летний игрок сборной Италии весьма хорошо знаком главному тренеру "Интера" Симоне Индзаги по совместной работе в римском клубе.

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