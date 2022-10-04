"Интер" уже нашел замену Индзаги

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"Интер" уже нашел замену Индзаги

Фото: сайт "Црвены Звезды"/Автор неизвестен 

Известный сербский специалист Деян Станкович может возглавить "Интер".

Журналист Фабрицио Бьязин отмечает, что именно этот тренер оказался самой обсуждаемой кандидатурой.

В ближайшее время Симоне Индзаги могут уволить из-за плохих результатов в сезоне. "Интер" проиграл четыре из шести последних матчей.

Станкович выступал в составе "Интера" с 2004 по 2013 год. C 2019 года по август 2022-го он был главным тренером "Црвены Звезды".

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