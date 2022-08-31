"Интер" уверенно победил новичка Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Кремонезе" со счетом 3:1.

Победу миланскому клубу принесли голы Хоакина Корреа, Николо Бареллы и Лаутаро Мартинеса. У гостей отличился Давид Окереке.

"Интер", набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" с 0 очков занимает предпоследнюю, 19-ю позицию.

"Интер" – "Кремонезе" - 3:1 (2:0)

Голы: Корреа, 12 - 1:0, Барелла, 38 - 2:0, Мартинес, 76 - 3:0, Окереке, 90 - 3:1

"Интер": Ханданович, Думфрис (Белланова, 79), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 72), Дармиан (Гозенс, 79), Брозович (Аслани, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко, Корреа (Мартинес, 55).

"Кремонезе": Раду, Бьянкетти, Лочошвили (Васкес, 67), Айву (Кастаньетти, 81), Куальята (Валери, 67), Гильоне, Эскаланте, Пикель, Аскасибар (Дзанимаккья, 46), Дессерс (Ди Кармине, 67), Окереке.

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