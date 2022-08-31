"Интер" уверенно победил новичка Серии А
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Кремонезе" со счетом 3:1.
Победу миланскому клубу принесли голы Хоакина Корреа, Николо Бареллы и Лаутаро Мартинеса. У гостей отличился Давид Окереке.
"Интер", набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" с 0 очков занимает предпоследнюю, 19-ю позицию.
"Интер" – "Кремонезе" - 3:1 (2:0)
Голы: Корреа, 12 - 1:0, Барелла, 38 - 2:0, Мартинес, 76 - 3:0, Окереке, 90 - 3:1
"Интер": Ханданович, Думфрис (Белланова, 79), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 72), Дармиан (Гозенс, 79), Брозович (Аслани, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко, Корреа (Мартинес, 55).
"Кремонезе": Раду, Бьянкетти, Лочошвили (Васкес, 67), Айву (Кастаньетти, 81), Куальята (Валери, 67), Гильоне, Эскаланте, Пикель, Аскасибар (Дзанимаккья, 46), Дессерс (Ди Кармине, 67), Окереке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17