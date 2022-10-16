"Интер" уверенно обыграл середняка Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Салернитану" со счетом 2:0.

Победу миланскому клубу принесли голы Лаутаро Мартинеса и Николо Бареллы.

"Интер", набрав 18 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 10 очками осталась на 12-й позиции.

"Интер" – "Салернитана" - 2:0 (1:0)

Голы: Мартинес, 13 - 1:0, Барелла, 58 - 2:0

"Интер": Онана, Думфрис (Белланова, 89), де Врей, Ачерби, Шкриньяр, Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян (Аслани, 72), Чалханоглу (Дармиан, 89), Барелла, Джеко (Корреа, 72), Мартинес.

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