"Интер" уверенно обыграл середняка Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Салернитану" со счетом 2:0.
Победу миланскому клубу принесли голы Лаутаро Мартинеса и Николо Бареллы.
"Интер", набрав 18 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 10 очками осталась на 12-й позиции.
"Интер" – "Салернитана" - 2:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 13 - 1:0, Барелла, 58 - 2:0
"Интер": Онана, Думфрис (Белланова, 89), де Врей, Ачерби, Шкриньяр, Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян (Аслани, 72), Чалханоглу (Дармиан, 89), Барелла, Джеко (Корреа, 72), Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17