"Интер" усилился опытнейшим итальянским защитником

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"Интер" усилился опытнейшим итальянским защитником

Фото: твиттер Франческо Ачерби/Автор неизвестен

Пресс-служба "Интера" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Лацио" и сборной Италии Франческо Ачерби.

Миланский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

34-летний Ачерби выступал за "Лацио" с 2018 года. Всего он провел за клуб 173 матча, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Павию", "Ренате", "Триестину", "Специю", "Реджину", "Кьево", "Милан" и "Сассуоло". За сборную Италии сыграл 25 матчей и забил один мяч.

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