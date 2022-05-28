"Интер" сообщил "Роме" о переговорах с Мхитаряном
Фото: твиттер Мхитаряна\Автор неизвестен
Армянский атакующий полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к тому, чтобы перебраться в другой клуб итальянской Серии А - "Интер".
Напомним, что 30 июня у хавбека истекает соглашение с римским клубом.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, миланский гранду уже официально уведомил "Рому" о том, что начал переговоры с Мхитаряном.
По информации источника, у "нерадзурри" уже есть устное соглашение с футболистом.
Отмечается, что "Интер" хочет этим летом подписать молодого игрока. Им интересны Рауль Белланова из "Кальяри" и Дестини Удоджи из "Удинезе".
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|Парма
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|Болонья
|26
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