"Интер" собирается оштрафовать Чалханоглу

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"Интер" собирается оштрафовать Чалханоглу

Фото: твиттер Хакана Чалханоглу/Автор неизвестен

Турецкий полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу в ближайшее время будет оштрафован клубом, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, руководство миланского клуба осталось крайне недовольно последними словами футболиста, который в интервью подверг критике главного тренера команды Симоне Индзаги. Сам игрок пытается переложить вину на журналистов, которые якобы неправильно поняли его слова.

"Я никогда не критиковал нашего тренера, так как считаю его отличным специалистом. Меня просто неправильно поняли", - сказал турок.

В минувшем сезоне 28-летний Чалханоглу провел за "Интер" 46 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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