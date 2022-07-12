"Интер" разгромил швейцарский клуб
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Миланский "Интер" в товарищеском матче разгромил швейцарский "Лугано" со счетом 4:1.
Победу итальянскому клубу принесли дубль Лисандро Мартинеса, голы Данило Д'Амброзио и Хоакина Корреа. У швейцарцев отличился Алессандро Касьято.
"Лугано" Швейцария - "Интер" Италия - 1:4 (0:2)
Голы: Д'Амброзио, 3 - 0:1, Мартинес, 16 - 0:2, Корреа, 61 - 0:3, Мартинес, 73 - 0:4, Касьято, 82 - 1:4
"Интер": Ханданович (Онана, 46), Белланова (Лазаро, 46), Д'Амброзио (Хоти, 76), Дармиан (Сильвестро, 88), Фонтанароса (Соттини, 76), Госенс (Занотти, 66), Агуме (Карбони, 88), Асллани (Сангалли, 88), Мхитарян (Корреа, 46), Лукаку (Касадеи, 67), Мартинес (Сальседо, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17