"Интер" разгромил швейцарский клуб

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"Интер" разгромил швейцарский клуб

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" в товарищеском матче разгромил швейцарский  "Лугано" со счетом 4:1.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Лисандро Мартинеса, голы Данило Д'Амброзио и Хоакина Корреа. У швейцарцев отличился Алессандро Касьято.

"Лугано" Швейцария - "Интер" Италия - 1:4 (0:2)
Голы: Д'Амброзио, 3 - 0:1, Мартинес, 16 - 0:2, Корреа, 61 - 0:3, Мартинес, 73 - 0:4, Касьято, 82 - 1:4

"Интер": Ханданович (Онана, 46), Белланова (Лазаро, 46), Д'Амброзио (Хоти, 76), Дармиан (Сильвестро, 88), Фонтанароса (Соттини, 76), Госенс (Занотти, 66), Агуме (Карбони, 88), Асллани (Сангалли, 88), Мхитарян (Корреа, 46), Лукаку (Касадеи, 67), Мартинес (Сальседо, 76).

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