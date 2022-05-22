"Интер" разгромил "Сампдорию" в матче Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Сампдорию" со счетом 3:0.

Победу миланскому клубу принесли дубль Хоакина Корреа и гол Ивана Перишича.

"Интер", набрав 84 очка, занял второе место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 36 очками финишировала на 15-й позиции.

"Интер" – "Сампдория" - 3:0 (0:0)

Голы: Перишич, 49 - 1:0, Корреа, 55 - 2:0, Корреа, 57 - 3:0

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 73), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 60), Перишич (Гозенс, 59), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 59), Корреа (Кайседо, 73), Мартинес.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида (Маньяни, 78), Феррари, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 62), Сабири, Ринкон (Йепес, 84), Торсбю (Тримболи, 62), Роналду Виейра (Аскильдсен, 77), Капуто.

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