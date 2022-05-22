"Интер" разгромил "Сампдорию" в матче Серии А
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Сампдорию" со счетом 3:0.
Победу миланскому клубу принесли дубль Хоакина Корреа и гол Ивана Перишича.
"Интер", набрав 84 очка, занял второе место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 36 очками финишировала на 15-й позиции.
"Интер" – "Сампдория" - 3:0 (0:0)
Голы: Перишич, 49 - 1:0, Корреа, 55 - 2:0, Корреа, 57 - 3:0
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 73), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 60), Перишич (Гозенс, 59), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 59), Корреа (Кайседо, 73), Мартинес.
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида (Маньяни, 78), Феррари, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор, 62), Сабири, Ринкон (Йепес, 84), Торсбю (Тримболи, 62), Роналду Виейра (Аскильдсен, 77), Капуто.
Не пропустите: "Милан" стал чемпионом Италии. | https://dailysports.net
главное
-
"Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом Италии
-
Чемпионство "Ман Сити", феерии "Тоттенхэма" и "Арсенала": результаты 38-го тура АПЛ
-
"Манчестер Сити" одержал невероятную победу над "Астон Виллой" и стал чемпионом Англии
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Норвич" и пробился в Лигу чемпионов
-
Официально: Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Определился лучший бомбардир Серии А
-
Мбаппе высказался о своем отказе перейти в "Реал"
-
Ларссон отказался возвращаться в "Спартак"
-
"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"
-
"Интер" разгромил "Сампдорию" в матче Серии А
-
1
"Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом Италии
-
"Эльче" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона
-
Чемпионство "Ман Сити", феерии "Тоттенхэма" и "Арсенала": результаты 38-го тура АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Кристал Пэлас", но пробился в Лигу Европы
-
"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", но не стал чемпионом
-
"Манчестер Сити" одержал невероятную победу над "Астон Виллой" и стал чемпионом Англии
-
"Арсенал" разгромил "Эвертон" в матче АПЛ
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Норвич" и пробился в Лигу чемпионов
-
Легенда "Барселоны" высказался о решении Мбаппе не переходить в "Реал"
-
Кроос высказался о возможном переходе Левандовске в "Барселону"
-
Официально: Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"
-
1
Ди Мария рассказал, чего не хватает Месси в ПСЖ
-
Тренер "Специи" высказался о возможном назначении в ПСЖ
-
"Реал" вступил в борьбу за Левандовски
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17