"Интер" проиграл "Лацио" в Серии А

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на своем поле обыграл миланский "Интер" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Фелипе Андерсона, Луиса Альберто и Педро. У гостей отличился Лаутаро Мартинес.

"Лацио", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с шестью очками опустился на четвертую позицию.

"Лацио" – "Интер" - 2:1 (1:0)

Голы: Фелипе Андерсон, 40 - 1:0, Мартинес, 51 - 1:1, Луис Альберто, 75 - 2:1, Педро, 86 - 3:1

"Лацио: Проведель, Габаррон, Романьоли, Марушич, Весино (Луис Альберто, 57), Катальди (Маркос Антонио, 84), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 71), Фелипе Андерсон (Канчельери, 84), Дзакканьи (Педро, 57), Иммобиле.

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 69), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 69), Брозович, Гальярдини (Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77), Лукаку (Джеко, 69), Мартинес.

Не пропустите: "Удинезе" обыграл команду Берлускони. | https://dailysports.net