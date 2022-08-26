"Интер" проиграл "Лацио" в Серии А
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на своем поле обыграл миланский "Интер" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Фелипе Андерсона, Луиса Альберто и Педро. У гостей отличился Лаутаро Мартинес.
"Лацио", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с шестью очками опустился на четвертую позицию.
"Лацио" – "Интер" - 2:1 (1:0)
Голы: Фелипе Андерсон, 40 - 1:0, Мартинес, 51 - 1:1, Луис Альберто, 75 - 2:1, Педро, 86 - 3:1
"Лацио: Проведель, Габаррон, Романьоли, Марушич, Весино (Луис Альберто, 57), Катальди (Маркос Антонио, 84), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 71), Фелипе Андерсон (Канчельери, 84), Дзакканьи (Педро, 57), Иммобиле.
"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 69), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 69), Брозович, Гальярдини (Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77), Лукаку (Джеко, 69), Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17