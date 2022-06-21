"Интер" продлил контракт с главным тренером: названы условия

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Пресс-служба миланского клуба на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Симоне Индзаги.

Итальянский клуб заключил со специалистом контракт до лета 2024 года с возможность продления еще на сезон.

46-летний Индзаги возглавляет "Интер" с 2021 года. Под его руководством клуб становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также занял второе место в Серии А.

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