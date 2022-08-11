"Интер" продал "нового Ибрагимовича" в "Сассуоло"

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"Интер" продал "нового Ибрагимовича" в "Сассуоло"

Фото: твиттер "Сассуоло"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Сассуоло" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Интера" Андреа Пинамонти, которого называют "новым Ибрагимовичем".

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Форвард подписал с новым клубом контракт до лета 2027 года.

23-летний Пинамонти выступал за "Интер" с 2016 года. Всего он провел за клуб 15 матчей и забил один гол. Также играл за "Фрозиноне", "Дженоа" и "Эмполи". 

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