"Интер" продал "нового Ибрагимовича" в "Сассуоло"
Фото: твиттер "Сассуоло"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Сассуоло" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Интера" Андреа Пинамонти, которого называют "новым Ибрагимовичем".
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Форвард подписал с новым клубом контракт до лета 2027 года.
23-летний Пинамонти выступал за "Интер" с 2016 года. Всего он провел за клуб 15 матчей и забил один гол. Также играл за "Фрозиноне", "Дженоа" и "Эмполи".
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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