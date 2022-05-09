"Интер" повесил ценник на Лаутаро

Фото: твиттер Лаутаро\Автор неизвестен

Миланский "Интер" готов расстаться с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом, сообщает издание ESPN.

По информации источника, в трансфере форварда заинтересован лондонский "Арсенал". "Нерадзурри" намерены получить от продажи Лаутаро не менее 60 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что в подписании Мартинеса заинтересован и мадридский "Атлетико".

В составе "Интера" аргентинец выступает с 2018 года.

В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

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