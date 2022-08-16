"Интер" потерял Мхитаряна после его дебютного матча

Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен

Армянский полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста выявлено повреждение мышц левого бедра. Травму он получил в своем дебютном матче за миланцев в 1-м туре чемпионата Италии против "Лечче" (2:1). Сроки восстановления игрока составят 2-3 недели. Таким образом, он точно пропустит ближайшие матчи Серии А со "Специей" (20 августа) и "Лацио" (26 августа).

Напомним, что 33-летний Мхитарян перешел в "Интер" в летнее трансферное окно из "Ромы" на правах свободного агента.

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