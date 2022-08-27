"Интер" поставил точку в саге с переходом Шкриньяра в "ПСЖ"

Фото: твиттер Шкриньяра\Автор неизвестен

В "Интере" отказываются отпускать основного защитника команды Милана Шкриньяра в "ПСЖ".

Как заявил генеральный директор миланцев Беппе Маротта, владельцы клуба лично выступили против ухода игрока.

"Поэтому могу подтвердить, что Шкриньяр является очень важным элементом нашей команды, и, безусловно, останется с нами.

Он хороший парень, мы скоро начнем с ним переговоры, потому что хотим подписать с ним контракт и удержать его в "Интере" на долгие годы", — цитирует Маротту DAZN.

Напомним, что контракт 27-летнего словака действует до 2023 года.

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