"Интер" поставил Лукаку жесткое требование

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"Интер" поставил Лукаку жесткое требование

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Руководство миланского "Интера" потребовало от бельгийского нападающего Ромелу Лукаку сбросить вес, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в клубе считают, что форвард должен весить не более 101 килограмма. Для этого игрока посадят на специальную диету, состоящую из салата, рыбы, курицы и пасты ширатаки.

29-летний Лукаку перешел в "Интер" из "Челси" на правах аренды до лета 2023 года за восемь миллионов евро.

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