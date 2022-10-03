"Интер" поставил Индзаги жесткое требование

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Главному тренеру миланского "Интера" Симоне Индзаги грозит отставка, сообщает Gazzetta dello Sport..

По сведениям источника, руководство итальянского клуба уволит специалиста в случае неудачных результатов в предстоящем матче Лиги чемпионов с "Барселоной" и поединке Серии А с "Сассуоло".

В шести последних матчах в чемпионате Италии и Лиги чемпионов "Интер" потерпел четыре поражения при двух победах.

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