"Интер" подпишет талантливого защитника

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"Интер" подпишет талантливого защитника

Фото: твиттер Рауля Беллановы/Автор неизвестен

Защитник "Кальяри" Рауль Белланова перейдет в "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб договорился об аренде футболиста на год за четыре миллиона евро. Через год "нерадзурри" могут выкупить трансфер форварда за семь миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Белланова провел за "Кальяри" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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