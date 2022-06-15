"Интер" подпишет албанского хавбека

Фото: твиттер Кристьяна Асллани/Автор неизвестен

Миланский "Интер" договорился о переходе албанского полузащитника "Эмполи" Кристьяна Асллани, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, "неразурри" арендуют футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 14 миллионов евро. Тренерский штаб "Интера" рассматривает Асллани в качестве дублера основному полузащитнику Марцело Брозовичу.

В минувшем сезоне 20-летний Асллани провел за "Эмполи" 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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