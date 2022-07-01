"Интер" подписал вратаря "Аякса"

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"Интер" подписал вратаря "Аякса"

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Пресс-служба миланского "Интера" на официальном сайте объявила о переходе камерунского вратаря амстердамского "Аякса" Андре Онаны.

Голкипер достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с голландцами истек. Стороны заключили соглашение до лета 2027 года.

26-летний Онана выступал за "Аякс" с 2015 года. Всего он провел за клуб 212 матчей во всех турнирах и пропустил 192 гола. За сборную Камеруна сыграл 30 матчей и пропустил 25 мячей. 3-кратный чемпион Нидерландов, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.

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