"Интер" подписал итальянского защитника

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"Интер" подписал итальянского защитника

Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Пресс-служба миланского "Интера" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Кальяри" Рауля Беллановы.

Миланский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года за три миллиона евро. Через год "Интер" может выкупить трансфер игрока за семь миллионов евро.

22-летний Белланова выступает за "Кальяри" с 2021 года. Всего он провел за клуб 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также играл за "Бордо", "Аталанту" и "Пескару". Сыграл 14 матчей за молодежную сборную Италии.

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