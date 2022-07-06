"Интер" подписал итальянского защитника
Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен
Пресс-служба миланского "Интера" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Кальяри" Рауля Беллановы.
Миланский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года за три миллиона евро. Через год "Интер" может выкупить трансфер игрока за семь миллионов евро.
22-летний Белланова выступает за "Кальяри" с 2021 года. Всего он провел за клуб 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также играл за "Бордо", "Аталанту" и "Пескару". Сыграл 14 матчей за молодежную сборную Италии.
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|Команда
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|4
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|26
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|26
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|6
|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17